Обмін військовополоненими відбувся 15 січня

В Україну під час обміну військовополоненими, який відбувся 15 січня, повернули одного жителя Буковини. Наразі він перебуває в спеціалізованому медичному закладі, адже потребує допомоги лікарів. Наразі, коли чоловік повернеться додому – невідомо.

З російського полону повернувся один буковинець Дмитро Чучка. В полон він потрапив на запорізькому напрямку, повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк в середу, 15 січня.

«Сьогодні з ворожого полону вдалося визволити нашого земляка Дмитра Чучка. Боронячи Україну на запорізькому напрямку, він отримав важке поранення і потрапив в полон. Далі його чекає повноцінна реабілітація в належних умовах і довгоочікувана зустріч з рідними та близькими», – зазначив Руслан Запаранюк.

Серед повернених українців – військовослужбовці та цивільні. Це оборонці Маріуполя та «Азовсталі», бійці, які воювали на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. Також за даними ГУР, серед повернених є цивільний, якого росіяни захопили на Київщині та незаконно утримували. Також є кілька поранених військовослужбовців, які брали участь у боях на Курському напрямку.