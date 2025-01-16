Дмитро Мосейчук потрапив у полон в грудні 2022 року в районі острова Білогрудів на Херсонщині

Під час обміну полоненими 15 січня в Україну повернулися прикарпатці Михайло Сіксай та Дмитро Мосейчук. Останній вважався зниклим безвісти з грудня 2022 року.

За інформацією голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, Росія звільнила з полону мешканця Долинського району Михайла Сіксая та Дмитра Мосейчука з Косівщини. Батько Мосейчука розповів «Укрінформу», що сина вважали зниклим безвісти.

Як виявилося, розвідник з Прикарпаття потрапив у полон 7 грудня 2022 року в районі острова Білогрудів на Херсонщині.

«Після звільнення він відразу подзвонив до доньки. У нас була велика радість, наче його другий день народження. До полону Дмитро важив майже 90 кг, а після російських тортур – близько 60», – розповів батько Дмитра Мосейчука.

Військовому з Прикарпаття 32 роки. У рідному селі Пістинь його чекають дружина Галина та дві доньки 3 і 6 років.

Нагадаємо, 15 січня Україна повернула з російського полону 25 своїх громадян. Серед звільнених українців – цивільні та військовослужбовці, зокрема оборонці Маріуполя та бійці, які воювали на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині.