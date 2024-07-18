В рамках обміну з Росією 17 липня повернули 95 військовополонених

Під час обміну військовополоненими 17 липня з російського полону вдалося повернути жителя Тернопільщини. Чоловік родом з Чортківського району. Однак, наразі військовий проходить лікування та реабілітацію, а після нього повернеться додому.

З російського полону повернули жителя Тернопільщини, про це повідомили в Тернопільській ОВА.За попередньою інформацією, один військовополонений, якого повернули сьогодні з російського полону – житель Чортківщини. Наразі чоловік проходить реабілітацію та лікування, після якого повернеться додому.

«Вітаємо земляка! Радіємо за його рідних, які дочекались свого Героя! Сподіваємось на швидке повернення кожного українця на рідну землю», – повідомили в Тернопільській ОВА.

Нагадаємо, в Україну у рамках обміну з Росією у середу, 17 липня, повернули 95 військовополонених. До України повернули 88 рядових та сержантів та семеро офіцерів. Серед них 49 військових ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Повернуті до України захисники воювали на донецькому, луганському, запорізькому, херсонському та харківському напрямку. Зокрема, 13 військових – оборонці «Азовсталі».