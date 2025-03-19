З російського полону повернулися девʼятеро військових із Рівненщини
Звільнені захисники родом із Рівненського, Сарненського та Дубенського районів
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19 березня 2025 року між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими
Під час чергового обміну полоненими 19 березня з Росії в Україну повернули девʼятьох військовослужбовців із Рівненщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
За його інформацією, додому повернулися:
- 41-річний солдат Дмитро Борищук із Рівненського району;
- 50-річний сержант Валентин Жакун із Сарненського району;
- 41-річний солдат Олександр Заяць із Сарненського району;
- 27-річний старший сержант Василь Муха із Сарненського району;
- 50-річний сержант Сергій Олійник із Рівненського району;
- 29-річний солдат Євген Сензюк із Рівненського району;
- 34-річний старший сержант Роман Смоленг із Дубенського району;
- 44-річний старший солдат Микола Стасюк із Сарненського району;
- 36-річний старший солдат Сергій Цюпко із Рівненського району.
Нагадаємо, що 19 березня Україна повернула з російського полону 175 військовослужбовців. Ще 22 захисники повертаються додому поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.
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