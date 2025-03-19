19 березня 2025 року між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими 19 березня з Росії в Україну повернули девʼятьох військовослужбовців із Рівненщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його інформацією, додому повернулися:

41-річний солдат Дмитро Борищук із Рівненського району;

50-річний сержант Валентин Жакун із Сарненського району;

41-річний солдат Олександр Заяць із Сарненського району;

27-річний старший сержант Василь Муха із Сарненського району;

50-річний сержант Сергій Олійник із Рівненського району;

29-річний солдат Євген Сензюк із Рівненського району;

34-річний старший сержант Роман Смоленг із Дубенського району;

44-річний старший солдат Микола Стасюк із Сарненського району;

36-річний старший солдат Сергій Цюпко із Рівненського району.

Нагадаємо, що 19 березня Україна повернула з російського полону 175 військовослужбовців. Ще 22 захисники повертаються додому поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.