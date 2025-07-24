23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у середу, 23 липня, з Росії в Україну повернули пʼятьох військовослужбовців з Хмельниччини. Серед звільнених бійців – поранені та важкохворі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Серед звільнених з полону – п’ять захисників із Хмельниччини: один із Хмельницького району, два з Кам’янець-Подільського та два з Шепетівського», – зазначив Сергій Тюрін.

Водночас детальнішої інформації про звільнених воїнів посадовець не розголошує.

Додамо, що 23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими у межах виконання домовленостей, досягнутих під час другого раунду прямих перемовин у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1000 людей.