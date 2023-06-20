Чоловік викрав з будинку 53 тис. грн та 200 доларів

В одному із сіл Стрийського району поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який викрав з будинку місцевої мешканки 53 тис. грн та 200 доларів. Після скоєння злочину він заховався неподалік у новобудові. У прес-службі поліції Львівської області у вівторок, 20 червня, розповіли, що зловмисникові загрожує від п'яти до восьми років в'язниці.

Грабіжником виявився 23-річний мешканець Краматорська, який тимчасово проживає на Львівщині. «19 червня, приблизно об 11:30, до поліції звернулася мешканка одного з сіл Стрийського району, яка повідомила, що невідомі викрали гроші з її будинку. Як встановили правоохоронці, невідома особа проникла в будинок потерпілої та викрала грошові кошти у сумі 53 тисячі гривень та 200 доларів. Після оперативно-розшукових заходів невдовзі оперативники кримінальної поліції знайшли зловмисника, причетного до крадіжки, на території новобудови неподалік місця скоєння злочину, де він переховувався. Речові докази у нього вилучили», – повідомили у прес-службі поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі суд обере запобіжний захід.

У чоловіка вилучили речові докази (Фото прес-служби поліції Львівської області)

Нагадаємо, що уродженець Росії обікрав будинок львівських лікарів. Суд звільнив чоловіка від покарання, встановивши умовний термін.