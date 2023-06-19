Злодій заліз у будинок, перед тим отруївши собаку на подвір'ї

Самбірський міськрайонний суд 12 червня виніс вирок уродженцю Росії Володимиру Савченку, який разом зі спільником обікрав будинок керівника Старосамбірської районної лікарі Володимира Корольчука та його дружини Надії Корольчук, отруївши при цьому їхню собаку. За крадіжку та жорстоке поводження з тваринами винуватцю присудили п’ять років тюрми, але звільнили від покарання, встановивши умовний термін.

За матеріалами справи, у вересні 2021 року злодій, змовившись з наразі невстановленою слідством особою, заліз на подвір’я приватного будинку подружжя лікарів, кинув німецькій вівчарці кілька шматків отруєного м’яса, у результаті чого собака того ж дня загинула.

Далі злодій замалював камери відеоспостереження на будинку та через вікно заліз у помешкання лікарів. З будинку викрав золоті та срібні вироби, а також гроші та інші речі (шкіряну жіночу сумочку та три датчики руху) на загальну суму понад 240 тис. грн.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, зазначив, що відшкодував потерпілим завдану шкоду. Постраждала від крадіжки Надія Корольчук підтвердила відшкодування завданої шкоди та попросила жорстоко не карати підсудного.

Суд визнав неодноразово раніше судимого уродженця Росії Володимира Савченка винним у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло, та в жорстокому поводженні з твариною. Вироком суду йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від покарання, встановивши іспитовий термін два роки. Він не сяде до в’язниці, якщо протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього зобов’язання.

Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.