За незаконний продаж ялинок на Львівщині оштрафували 10 осіб

На Львівщині конфіскували 45 безгосподарних ялинок. Їх передали у школи та сім’ям воїнів АТО

Упродовж грудня-січня представники Держекоінспекції на Львівщині здійснювали операцію «Новорічна ялинка». За незаконний продаж ялинок до адміністративної відповідальності притягнули десятьох осіб. Про це повідомили у Держекоінспекції у Львівській області.

Своїми діями вони завдали збитків на понад 4 тис. грн.

«Оштрафовано 10 людей, які незаконно продавали ялинки на ринках», – уточнив ZAXID.NET керівник Держекоінспекції у Львівській області Микола Маланич.

Під час рейдів було вилучено 45 безгосподарних ялинок у Львові, Сколівському, Турківському, Старосамбірському районах області. Їх передали у школи, військові частини та сім’ям воїнів АТО.

Як відомо, у Львові ялинки після новорічних свят можна здати на утилізацію.