За спробу нелегально перетнути польсько-чеський кордон затримали 33 українців

Дорога, якою буси з українцями намагались в'їхати у Чехію

У середу, 27 травня, польські прикордонники затримали на польсько-чеському кордоні 33 громадян України. Українці на чотирьох мікроавтобусах намагались нелегально перетнути кордон і потрапити до Чехії, повідомляють польські прикордонники.

Затримання відбулось поблизу села Воля Соколовська Нижньосілезького воєводства Польщі. Прикордонники під час патрулювання побачили чотири мікроавтобуси на польській і чеські реєстрації, які їхали у бік кордону Чехії, оминаючи пункт прикордонного і санітарного контролю. Після зупинки всії колони і перевірки документів з’ясувалось, що мікроавтобусами подорожують 33 громадянин України віком від 20 до 60 років та двоє громадян Чехії віком 45 і 60 років.

Прикордонна служба Польщі повідомила, що усі громадяни України приїхали у Польщу легально через пункт пропуску на українсько-польському кордоні 25 і 27 травня і згідно з правилами повинні були перебувати на двотижневому карантині. Також усі вони мали робочі візи, видані польськими консульствами в Україні.

Комендант прикордонної служби у Зґожельцу анулював робочі візи усім 33 українцям, а також підписав заборону на в’їзд до Польщі та країн шенгенської зони для усіх затриманих. Окрім того, українці повинні сплатити штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, від 15 березня 2020 року у зв’язку із пандемією коронавірусу Польща відновила контроль на кордонах у іншими країнами Євросоюзу. Перетин кордону можливий лише у визначених місцях, де діють пункти прикордонного і санітарного контролю. Так званий «зелений кордон» посилено патрулюють прикордонники та польські військовослужбовці.