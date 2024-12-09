Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, яке після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар святкують 9 грудня, має глибоке релігійне значення. Воно присвячене дню зачаття пресвятою Анною та Іоакимом Марії, Святої Діви. Традииційного цього дня Анни відзначають день ангела.

Свято здавна супроводжувалося не лише традиціями, а й заборонами, порушення яких могли накликати біду.

Що не можна робити цього дня

Пресвяту Анну здавна вважали покровителькою дівчат, жінок, матерів і вагітних. Тому більшість заборон стосуються саме їх.

Наприклад, тим, хто чекає на дитину, цього дня заборонено розпалювати вогонь, займатися хатньою роботою, стригти нігті та волосся, шити, в'язати та вишивати, спілкуватися з хворими людьми.

Всім іншим забороняється лаятися, ображатися, важко працювати. Якщо порушити заборону, можна накликати на себе біду, яка буде тривати кілька місяців.

Також вважається, що в цей день не можна виходити з дому ввечері або вночі.

За матеріалами ТСН та «Дзеркало Тижня»