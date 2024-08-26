Тернополянин пішов воювати в 2014 році

Загиблому командиру стрілецької роти 67 окремої механізованої бригади, лейтенанту Сергію Коновалу з Тернополя президент присвоїв звання Героя України. Військовослужбовець загинув 6 квітня 2024 року поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Тернополянин пішов воювати в 2014 році одразу після Революції Гідності.

Лейтенанту з Тернополя Сергію Коновалу посмертно присвоєно звання Героя України. Відповідний указ оприлюднили 23 серпня на офіційному інтернет-представництві Офісу президента.

«Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться в указі президента України.

Дружина військовослужбовця Ольга Коновал в коментарі «Суспільному. Тернопіль» зазначила, що вона і надалі підтримуватиме пам’ять про чоловіка.

«Я пишаюся ним. Не можливо описати той шлях, який я пройшла сама за чотири місяці. Це дуже багато зустрічей, телефонних розмов, багато написаних текстів про Сергія. Удень я займалася волонтерською діяльністю, а вночі телефонувала до сімей поранених та загиблих, розпитувала деталі. Також мені допомогли друзі з Золотоноші, і це все склалося в одне», – зазначила жінка. Ольга Коновал додала, що в пам’ять про свого чоловіка вона і надалі буде продовжувати справу із вшанування бійців ЗСУ.

Додамо, що тернополянин Сергій Коновал пішов на війну в 2014 році студентом. За 10 років пройшов шлях від парамедика до командира стрілецької роти 67 окремої механізованої бригади. Під час АТО брав участь у бою в Пісках, поблизу Донецького аеропорту, а коли почалася повномасштабна війна — звільняв від окупантів Київ, Харків і тримав оборону на Донеччині. 6 квітня Сергій Коновал загинув поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області.