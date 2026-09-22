Потерпілого госпіталізували з опіками 80% тіла

Поліція затримала жителя Мукачівського району, який облив гостя бензином та підпалив. Потерпілого госпіталізували з опіками 80% тіла. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у вівторок, 22 вересня, інцидент стався напередодні у селі Череївці. 51-річний потерпілий прийшов до 45-річного односельця в гості та під час застілля між ними виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час сварки господар облив гостя легкозаймистою речовиною та підпалив запальничкою.

«Потерпілий самостійно повернувся додому. Наступного дня його у тяжкому стані виявили родичі, які й викликали медиків. Унаслідок підпалу чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків І–ІІ ступенів», – розповіли правоохоронці.

Нападником виявився військовий, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини. Його розшукали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) закарпатцю загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

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