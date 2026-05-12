За верифікацію одного терміналу невідомий пообіцяв закарпатцю 1500 грн

Виноградівський районний суд визнав місцевого мешканця Людвига Локотоша винним у перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, призначив йому 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання замінив на 2 роки іспитового.

Як йдеться у вироку суду від 1 травня, 25 лютого обвинувачений отримав у телеграмі замовлення на реєстрацію трьох Starlink для «білого списку» систем супутникового зв’язку, які використовують російські війська. За верифікацію одного терміналу невідомий пообіцяв закарпатцю 1500 грн.

До виконання завдання Людвиг Локотош залучив цивільну дружину та двох знайомих, однак був викритий правоохоронцями.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину і попросив суворо його не карати. Суд також врахував посередню характеристику обвинуваченого і те, що разом зі співмешканкою він виховує сімох дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Анатолій Надопта визнав Людвига Локотоша винним у перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, призначив йому 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання замінив на 2 роки іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.