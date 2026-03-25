Закарпатця завербували у телеграм-каналі

Служба безпеки затримала закарпатця, який на замовлення РФ намагався зареєструвати супутникові термінали Starlink. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у середу, 25 березня, росіяни вмовили чоловіка до співпраці через телеграм-канали, де він шукав легкі заробітки. До підривної діяльності він планував залучити вагітну дружину, родича похилого віку та знайому, яка орендувала у нього житло.

«У разі успішних перших реєстрацій зловмисник сподівався знайти нових підставних осіб та активувати більше терміналів. Підозрюваного затримали за місцем його проживання. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога», – розповіли в СБУ.

Слідчі оголосили закарпатцю підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.