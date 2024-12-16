Аварія сталася ввечері 28 грудня 2023 року на вул. Київській у Рахові

Рахівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Андрія Боднара у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За смертельний наїзд на пішохідку ортопеду-травматологу Рахівської райлікарні призначили три роки ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 грудня, аварія сталася ввечері 28 грудня 2023 року на вул. Київській біля магазину «Тиса» у Рахові. Андрій Боднар на Škodа Superb на швидкості 70 км/год збив жінку, яка переходила дорогу. Від численних переломів вона загинула.

Під час судового засідання Андрій Боднар визнав свою вину, запевнив, що більше не буде порушувати обмеження швидкості руху і попросив не позбавляти його права керувати автомобілями. Потерпіла зазначила, що не має до обвинуваченого претензій і попросила суд суворо його не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Попова визнала Андрія Боднара винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому три роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Засуджений має сплатити 7,5 тис. грн за проведення експертиз.