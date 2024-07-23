Обвинувачений пояснив, що не з’явився до військової частини, бо злякався

Іршавський районний суд визнав винним місцевого мешканця Івана Микиту в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 липня, у грудні 2023 року Іван Микита пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Закарпатець отримав повістку на відправлення у військову частину, але ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання Іван Микита визнав свою вину і пояснив, що не з’явився до військової частини, бо злякався. Обвинувачений сказав, що зараз готовий іти захищати Батьківщину та попросив суворо його не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ольга Бобик визнала закарпатця винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначила йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.