Шини, вартістю понад 8 млн грн, завезли в Україну транзитом з РФ напередодні повномасштабного вторгнення

Понад 1400 автомобільних шин з РФ, які нелегально везли в Європу через Україну, передадуть ЗСУ. Рішення про це ухвалили на засіданні Ради оборони Закарпатської області.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 11 квітня, автомобільні шини, вартістю понад 8 млн грн, завезли в Україну на двох вантажівках транзитом з РФ та планували доставити до країн ЄС напередодні повномасштабного вторгнення.

«Відтоді завантажені транспортні засоби перебували на одному зі штрафмайданчиків в області. Вказані шини мають різний діаметр та, за висновками експерта, вартують на ринку більше 8 млн грн. Прокурори у співпраці з Нацполіцією Закарпаття домоглися, аби товар, вилучений за фактом шахрайства, передали на потреби українських захисників», – інформують у прокуратурі.

Нагадаємо, це не вперше, коли конфіскований у російських підприємців товар передають на користь ЗСУ. У квітні 2022 року на потреби української армії передали 30 тонн медичних товарів, вилучених у ході слідства на складах підприємства, яке належить громадянину РФ.