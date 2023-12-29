Алла Мартинюк під час інтерв'ю на YouTube-каналі ISLND TV

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у п'ятницю, 29 грудня, повідомив, що у нього тепер немає помічників-консультантів на громадських засадах. Таке рішення Залужний ухвалив після того, як його помічниця Алла Мартинюк прокоментувала закон про мобілізацію на YouTube-каналі ISLND TV і зазначила, що не треба панікувати, оскільки «ми й так всі помремо».

«Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача ЗСУ, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах», – написав Головнокомандувач ЗСУ.

Зазначимо, що Алла Мартинюк коментувала негативну реакцію українців на мобілізацію. На ISLND TV жінку представили як помічницю-консультантку Головнокомандувача ЗСУ.

«Якщо комусь повістку дали – одразу мами пишуть, вони в істериці ледве не прощаються з життям своїх синочків. Це неправильно. Не потрібна ця істерія, бо потрібно вірити в те, що ваш син дійсно герой, він – найкращий цвіт нації. Ми всі не вічні. Все одно ми всі помремо. Ми всі не вічні, але ж навіть якщо так станеться, [то] піти з цього життя гідно – це набагато краще, ніж йти вулицею і на тебе цегла впаде чи то машина тебе переїде. Бувають різні ситуації», – говорила Алла Мартинюк.

Згодом жінка записала відео, в якому переконувала, що її неправильно зрозуміли. Алла Мартинюк зазначила, що понад 10 років допомагає військовим як волонтерка.