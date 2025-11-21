Замок у Скалі був руїною вже у XIX ст.

Замок у Скалі Подільській з’явився одночасно з самим поселенням Скала над Збручем приблизно на початку ХІІІ століття. Його історію розповіли у заповіднику «Замки Тернопілля».

Фортецю звели на узвишші біля скелястого берега Збруча, що робило її неприступною. Перший дерев’яний замок, на думку дослідників, постав на місці давньоруського городища, його зруйнували монголо-татари.

«Правдоподібно, саме поселення виникло разом з будівництвом замкового комплексу, який збудували на початку ХІІІ століття через необхідність оборони від нашестя монголо-татар. Ці дерев’яні споруди кілька разів були знищені татарами, але саме на їхньому місці литовські князі Корятовичі, які володіли Поділлям з 1331 року, змурували замок», – зазначили у заповіднику.

Замок у Скалі (літографія Наполеона Орди, XIX ст.)

У литовських документах XIV ст. Скала згадується серед інших форпостів Поділля – Кам’янця-Подільського, Брацлава, Червоногорода. Великий князь литовський Вітовт захопив їх.

Твердиню не раз руйнували татари, волохи, козаки, вйсько семигородського кнзя, тож її постійно розбудовували й зміцнювали. З 1515 року замок перейшов у власність кам’янецького старости Станіслава Лянцкоронського, пізніше – його нащадкам. Там посилили гарнізон та арсенал озброєння. Новий замок будували за новою системою бастіонного типу з потужною артилерією. Окрім природнього захисту, фортецю захищав рів і звідний міст, в’їзна брама, кам’яні стіни і порохова вежа. Замок був головним осердям містечка. На печатці Скали XVI ст. була зображена міська брама з трьома вежами із зубцями.

Попри реконструкцію споруди, на початку ХVІІ століття замок кілька разів захоплювали і значно пошкодили.

Руїни замку у 1935 році (листівка з сайту Polona)

В середині ХVІІІ століття староста Скали Адам Тарло реставрував замок та зміцнив оборонні мури і вежі. На місці напівзруйнованого житлового будинку спорудив палац у стилі бароко.

«Як свідчать хроніки, після закінчення реставраційних та відновлювальних робіт замок загорівся від удару блискавки і після цього вже не відновлювався», – додають у заповіднику.

До нашого часу залишилася вежа і частина муру, а також рештки палацу і порохівки.

Сучасні фото замку у Скалі-Подільській з Google Map

Саме у цьому місті Михайло Грушевський взяв шлюб зі своєю дружиною. Місцеві легенди переказують, що освідчиться він їй біля стін старих мурів.