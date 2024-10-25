Заступника керівника госпіталю затримали під час отримання хабаря

Заступника керівника Клінічного госпіталю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби затримали на хабарі 15 тис. грн, які він вимагав від військового за можливість лікуватися на стаціонарі. Загалом за 10 тис. доларів він обіцяв виготовити медичні документи для списання військового зі служби за станом здоров’я.

Як повідомили 25 жовтня у прокуратурі, 37-річний посадовець вимагав гроші від пацієнта-військового за можливість лікування на стаціонарі. Свої послуги він оцінив у 15 тис. грн – по тисячі гривень за день перебування у медзакладі. Крім цього, після кількох етапів лікування за окрему плату він мав допомогти видати медичні довідки про стан здоров’я, які б слугували підставою для звільнення з військової служби. За даними СБУ, вартість всього пакету підроблених документів становила 10 тис. доларів.

Заступника керівника госпіталю затримали під час отримання хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – перебування в СІЗО з правом внесення застави.

Слідчі не розголошують інформації про затриманого, однак за даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах ідеться про заступника керівника Клінічного госпіталю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.