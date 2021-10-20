Чоловіки продавали контрабанду зброю і планували торгівлю кокаїном

Трьох торговців контрабандною зброєю та наркотиками засудили до 12 років позбавлення волі. СБУ затримала фігурантів справи ще у травні 2017 року в Ужгороді.

Як повідомляє прес-служба СБУ Вінницької області, йдеться про трьох організаторів транснаціональної злочинної групи, які в Україні нелегально продавали зброю займалися іноземного виробництва. Окрім того, фігуранти справи планували організувати оптову торгівлю наркотиками в тому числі кокаїном.

«Встановлено, що зброю і заборонені речовини, вони приховано переправили в Україну з однієї з європейських країн. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у фігурантів справи 4 пістолети-кулемети Scorpion, 5 бойових пістолетів з глушниками, 600 набоїв різного калібру, а також майже пів кілограма кокаїну, метамфетаміну та інших заборонених речовин.

Суд визнав затриманих винними у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 307 (виробництво чи збут наркотичних наркотиків), ч. 3 ст. 28 (організована злочинність), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.