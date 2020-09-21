Мешканець Львівщини та мешканка Київщини робили «закладки» на території Львова

Завдяки анонімним повідомленням небайдужих львів’ян у Telegram-чаті поліцейські викрили двох «закладчиків». Як повідомили у поліції, у неділю, 20 вересня, затримали чоловіка та жінку, які займалися розповсюдженням наркотиків у Львові. У Залізничному районі міста виявили 21-річного мешканця Пустомитівського району Львівщини, а у Личаківському районі – 20-річну мешканку Київщини.

«У чоловіка вилучено близько 200 грамів, а у жінки – близько 800 грамів речовини, схожої на наркотичний засіб канабіс, а також фасувальні пакети, стрічки, електронні ваги. Усе вилучене скерували на експертне дослідження», – повідомили у поліції Львівщини.

Фото поліції

Попередньо поліцейські встановили, що зловмисники отримували наркотичні засоби, фасували їх і, використовуючи мережу Інтернет, робили «закладки» на території Львова.

За цими фактами відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. За злочин їм загрожує штраф або виправні роботи, арешт чи обмеження волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.

До слова, викрити зловмисників вдалося завдяки співпраці мешканців із поліцією. Спільноту DrugHuntersLviv у месенджері Telegram створили для протидії наркоторгівлі.