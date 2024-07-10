Наразі службовець не прокоментував журналістам походження свого майна

45-річний начальник департаменту господарського забезпечення СБУ Андрій Падалка є власником будинку за 400 тис. доларів, а сам живе в котеджі за 600 тис. доларів, зареєстрованому на тещу. Також у власності посадовця низка дорогого майна, вартість якого оцінюється мільйонами гривень. Про це йдеться в опублікованому у середу, 10 липня, розслідуванні журналістів hromadske.

Журналісти пояснюють, що департамент господарського забезпечення СБУ є досить закритою структурою, оскільки саме він закуповує для потреб СБУ транспорт, речове забезпечення, харчі, а під час повномасштабного вторгнення – ще озброєння та різне військове обладнання.

«Цій структурі підпорядковані їдальні, готелі, магазини, будинки культури та заклади дошкільної освіти для дітей співробітників СБУ. Тобто всі закупівлі, а відповідно й гроші, зосереджені під дахом цього департаменту. А його очільник вирішує, як їх витрачати», – ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що до роботи начальником ДГЗ Служби безпеки, який Падалка очолив у жовтні 2023 року, він працював начальником Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби. Цю посаду він займав з 2014 по 2020 роки.

Тоді, у 2020 році, перед звільненням з ДФС, посадовець задекларував низку дорогого майна, серед якого:

власна квартира на 55 м3, придбана у 2019 році, 25% квартири на 136 м3, купленої у 2018 році, 66% квартири на 47 м3, купленої у 2012 році;

3 годинники: Omega, Hublot та Ulysse Nardin, загальною вартістю понад 30 тис. доларів;

коштовне Євангеліє 1646 року, вартість якого важко встановити;

авто Toyota Land Cruiser за понад 2 млн грн, 2 причепи та 2 човни;

криптовалюта на 107 тис. грн.

Разом з тим офіційна зарплата Андрія Падалки, згідно з декларацією, за 2019 рік склала менше як 55 тис. грн.

У тому ж році Падалка отримав понад мільйон доходу від відчуження невідомого рухомого майна та 520 тис. гривень у подарунок від батька — ексзавідувача складу в одному з клінічних центрів ДПСУ.

Тим часом у 2020 році Андрій Падалка придбав мотоцикл Harley Davidson Softail 2013 року випуску, який вже через рік намагався продати за 20 тис. доларів, але транспортний засіб досі у власності посадовця. Також у травні 2023 року він купив стареньку Toyota Land Cruiser, ринкова вартість якої – приблизно 15 тис. доларів.

У 2021 році, ще до призначення на посаду очільником департаменту, Андрій Падалка придбав маєток на березі Дніпра в елітному котеджному містечку Riviera Sunrise на 300 м3. На території у 36 соток є басейн із підігрівом, лазня, гараж, елінг для човна, гостьовий будинок та прямий вихід до Дніпра. За даними журналістів, зараз це помешкання продають на сайті оголошень за 400 тис. доларів.

Будинок Андрія Падалки вартістю 400 тис. доларів. Фото hromadske

Ймовірною причиною продажу нерухомості є те, що Падалка зі сім’єю мешкає у котеджному містечку Green Hills, у передмісті Києва. Журналісти дізнались, що цей будинок службовець оформив на матір своєї нинішньої дружини Олени Зеленської (тезка першої леді), яка змінила прізвище на Падалка. Вартість будинку де-юре Лариси Пандей складає 600 тис. доларів. Журналісти зазначають, що саме на цю жінку зареєстрований придбаний 26 жовтня 2023 року будинок з ділянкою на 10 соток.

В оголошенні про продаж котеджу, яке не прибрали з сайту, повідомляється, що площа будинку сягає майже 300 м3, ділянка 14 соток з гостьовим будинком ще на 120 м. Також там є власна газова котельня, пральня, гараж на два авто, велика тераса, простора кухня з технікою преміумкласу та дерев'яними меблями. Три великі спальні з ванними кімнатами, просторі вбиральні та кабінет на першому поверсі.

Будинок, оформлений на тещу Андрія Падалки, за 600 тис. доларів. Фото hromadske

Розслідувачі не виявили жодного бізнесу у тещі Падалки, де вона працює та чим займалася також невідомо. Сама Лариса Пандей розповіла журналістам, що вона пенсіонерка, утім її «чоловік довгий час працював і мав певні доходи».

Сам службовець вирішив проігнорувати спілкування зі журналістами. У відповідь на запит hromadske в СБУ відповіли, що Падалка переїхав у будинок, придбаний у жовтні 2023 року, лише цього року. Саме тому в декларацію, якої немає у відкритому доступі, він його не вніс. У СБУ додали, що посадовець задекларує житло у наступному році.

«Але знову ж таки, перевірити ми це не зможемо, бо в умовах воєнного стану з відкритого доступу документи військовослужбовців видаляються, навіть якщо військова служба проходить на господарських закупах СБУ», – додало hromadske.