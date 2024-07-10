Журналісти Bihus.info з’ясували, що Кісільов проживає у елітній квартирі своєї тещі за 65 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Ігоря Кісільова ознаки незаконного збагачення на понад 70 млн грн. Про це повідомила пресслужба НАЗК у середу, 10 липня.

Як розповіли у відомстві, моніторинг було розпочало на підставі звернення «Bihus.Info» щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї та близьких йому осіб отриманим доходам. У пресслужбі не називають імені фігуранта, однак з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться саме про Ігоря Кісільова.

«Так, у 2021 році його теща придбала квартиру в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 кв.м в центрі столиці за 5,5 млн грн. Проте Національне агентство знайшло докази суттєвого заниження вартості житла – реальна ринкова вартість помешкання на дату його набуття складала близько 65 млн грн», – йдеться в повідомленні.

На вимогу пояснити джерела походження грошей народний депутат відповів, що він не знав про купівлю тещею квартири. Сама ж теща Кісільова у письмовому поясненні повідомила, що гроші на квартиру – це заощадження її чоловіка та доньок. Однак НАЗК встановило, що навіть вкупі доходи цих людей не дозволяли їм здійснити купівлю такої нерухомості. Крім того НАЗК встановило спробу приховати реальну вартість квартири через внесення недостовірних параметрів в документи.

Також повідомляється, що дружина народного депутата придбала автомобіль Mercedes-Benz S350L, реальна вартість якого майже втричі перевищує ту, що була вказана в договорі купівлі-продажу.

«Таким чином, НАЗК не встановило законних джерел походження грошей, за які були придбані квартира та транспортний засіб за майже 65 млн грн та понад 5,5 млн грн відповідно, що належать близьким родичам посадовця», – повідомили у відомстві.

Висновок НАЗК стосовно Ігоря Кісільова з виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення скеровано до Офісу генерального прокурора. Там мають вирішити питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додамо, що наприкінці березня 2024 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування щодо декларування користування квартирою на 350 кв. м у люксовому житловому комплексі Diamond Hill в центрі Києва.

відео Bihus.Info

Помешкання до цього придбала 68-річна теща Ігоря Кісільова, але в лютому розслідувачі показали як з території комплексу виїжджає автомобіль, яким користується народний депутат.

Хто такий Ігор Кісільов

39-річний Ігор Кісільов – народний депутат Верховної Ради 9 скликання Депутат Київської міської ради 7 та 8 скликань.

У 2004 році закінчив Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «менеджмент організацій».

З 2007 до 2012 року був помічником на платні основі одразу двох нардепів від Партії регіонів у Верховній Раді 6 скликання – Сергія Момота та Юрія Мороко.

З 2011 до 2012 року працював головним консультантом відділу інформаційного-аналітичного забезпечення управління організаційної роботи Головного управління організаційного забезпечення Адміністрації президента Віктора Януковича.

У 2014 році був обраний до Київської міської ради 7 скликання від партії УДАР, а у 2015 році – від партії «Єдність». Був фігурантом скандалу щодо неперсонального голосування під час пленарного засідання Київради.

У 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя» (№18 у списку) як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 24 березня 2022 року вийшов з фракції ОПЗЖ, а у травні 2022 року вступив у новоутворену депутатську групу «Відновлення України».