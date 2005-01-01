«Здоровий зір»: як працює нове офтальмологічне відділення на базі Добротвірської міської лікарні

Бачити світ можна по-різному, але головне – бачити. Щорічно кількість проблем із зором зростає. Проте у наш час будь-яке захворювання піддається контролю, особливо, коли є кваліфіковані спеціалісти, а також інноваційне обладнання. Так у міській лікарні Добротвору, завдяки проекту «Здоровий зір» і підтримці ДТЕК Добротвірська ТЕС, з’явилися нові, професійні апарати для офтальмологічних кабінетів.

У 2013 році у Добротвірській школі були виявлені проблеми із зором у 80 дітей, через чотири роки – у 110 дітей. Через те, що у місцевій лікарні не було належного обладнання, батьки та малеча мали їздити на обстеження та лікування у Львів чи Брюховичі. На систематичні поїздки витрачалися не тільки значні кошти, але й час. Два роки тому Добротвірська міська лікарня запропонувала проект «Здоровий зір», який передбачав би діагностику як дорослих, так і дітей з патологією ока, тут, у селищі. «Минулоріч, у рамках стратегії соціального партнерства, проект було затверджено компанією ДТЕК, яка профінансувала закупку медичного обладнання, вартістю 288 364 грн., а також меблів на суму 22 800 грн.», – зазначає головний лікар Круглянко Людмила Миколаївна. Тепер у лікарні є щільна лампа, офтальмоскоп, периметр, апарат Рота і все, що необхідно для діагностики. А також два кабінети, у яких працюють спеціалісти – лікарі Михайловський Михайло Ігорович та Патер Соломія Ярославівна.

Наявність нового обладнання позитивно відображається на якості роботи фахівців, адже з його допомогою можна чітко поставити діагноз: від кон’юнктивіту до виявлення катаракти. Апарати дозволяють економити час обстеження, що і так для кожного хворого досить індивідуальний. «Все залежить від проблеми. – каже лікар-офтальмолог Соломія Ярославівна. – Наприклад, якщо у людини діабет або глаукома, то потрібно спочатку розширити зіниці, а це займає до півгодини часу. Тільки після цього можна робити повторний догляд».

Щодня на прийом приходять до 40 пацієнтів. З них – 12 дітей віком до 16 років відвідують курс лікування у спеціально обладнаному для цього кабінеті. Тут – різноманітні апарати для корекції та виправлення очних проблем. За час курсу, який триває 10 днів, зір малечі покращується на 10-20%. Однак після трьохмісячної перерви варто знову пройти лікування. Спеціалізована медсестра-оптометрист Ірина розповідає, що зазвичай кожна дитина займається по 2-2,5 години.

Щодо апарату, то його вибір залежить від діагнозу захворювання, однак найбільше дітки полюбляють так званий «Бриз». Семирічна пацієнтка Вікторія зізнається: «Я люблю лікарів, вони вже – мої добрі друзі. До того ж, мені подобається маска, яка робить масаж для очей». Інший апарат малі називають «Світлофор», тому що він мигає червоним кольором, що спочатку збуджує око, а в кінці – зеленим світлом, яке розслабляє і заспокоює.

У сина пані Наталі, яка привела його на процедуру, через телебачення і комп’ютер почав псуватися зір. Батьки вчасно це помітили і декілька разів їздили у Кам’янка-Бузьку лікарню. Однак як тільки проект «Здоровий зір» було реалізовано, розпочали лікування у місцевих умовах європейського рівня. «Процедури дають своє – тільки третій сеанс, а покращення зору вже відчувається. А те, що не треба нікуди з міста їхати – дуже приємний бонус», – ділиться пані Наталя.

«Офтальмологічне відділення на базі Добротвірської міської лікарні досить важливе для жителів, тому ми раді були долучитися до його створення. Адже головне, щоб мешканці, серед яких працівники станції та їхні рідні, друзі, знайомі, жили в комфортних умовах та мали доступ до якісного медичного обслуговування», – каже директор ДТЕК Добротвірської ТЕС Олег Таращук. Зважаючи на внесок у медицину, компанія ДТЕК – активний учасник розвитку сфери охорони здоров’я. Адже з 2011 року компанія інвестувала в галузь охорони здоров’я 2,9 млн. грн., і надалі планує співпрацювати з міською лікарнею і чути потреби жителів Добротвору.