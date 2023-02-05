Від початку повномасштабної війни Росії проти України з ворожого полону повернулися 1762 українці й українки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення в суботу, 4 лютого.

«Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. І я дякую також усім, хто задіяний у допомозі цим нашим людям після їхнього повернення», — сказав очільник держави.

4 лютого Україна та Росія провели новий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 116 українців, серед яких захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.

Серед звільнених – 87 воїнів Збройних Сил України, зокрема двоє – з Військово-Морських сил, двоє – із ССО, восьмеро – з ТрО. Також додому повернулися 19 представників органів системи МВС, зокрема семеро військовослужбовців Нацгвардії, шестеро представників Національної поліції, п’ятеро бійців Держприкордонслужби, один представник ДСНС. Крім того, вдалося повернути тіла двох загиблих іноземних волонтерів, а також тіло загиблого воїна-добровольця.

Заступник начальника ГУР Дмитро Усов, своєю чергою, зауважив, що стан здоров’я звільнених із російського полону бійців незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація.