Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про медіа», схвалення якого Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінки руху України в ЄС. Відповідна інформація вказана у картці закону на сайті Верховної Ради.

Законопроект «Про медіа» був проголосований в парламенті 13 грудня. Депутати прийняли деякі компромісні позиції після критики документа, зокрема, стосовно статусу каналу «Рада».

За рішенням, канал має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій канал має викладати записи у день проведення пленарного засідання.

Із проекту також були вилучені норми щодо виборчого законодавства. Новий закон надає більші повноваження Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, за що його критикувала опозиція.