Земельна ділянка площею 0,5 га розташована на вулиці Князя Володимира в Рівному

У Рівному відбувся аукціон з продажу 0,5 га землі в мікрорайоні Північний. Переможцем торгів стало приватне підприємство «Західпроменерго», яке запропонувало понад 7 млн грн. Згідно з умовами договору, на цій ділянці можна розмістити автозаправну станцію, парковку або СТО.

Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради виставило на приватизацію 0,5 га землі по вулиці Князя Володимира в Рівному 28 березня 2025 року. Стартова ціна ділянки становила 3,4 млн грн. Організатори вказали, що вона призначена виключно для розміщення та експлуатації обʼєктів дорожнього сервісу.

Зауважимо, що до обʼєктів дорожнього сервісу належать автозаправні станції, пункти миття та технічного обслуговування транспортних засобів, спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних таксі, автомобілів тощо.

Онлайн-аукціон відбувся 7 травня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі. Переможною стала ставка приватного підприємства «Західпроменерго», яке запропонувало за землю 7 034 474 грн. Це у 1,8 разів перевищило початкову ціну.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Західпроменерго» зареєстроване у серпні 2010 року в селі Ясининичі Рівненського району. Спеціалізується в наданні в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Власником бізнесу є Володимир Тимощук.