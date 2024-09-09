Теофіпольський районний суд виніс вирок Володимиру Водзінському за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили 3,5 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 4 вересня, восени 2024 року житель села Семенів Білогірської громади Володимир Водзінський пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 15 квітня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Володимир Водзінський свою вину не визнав і розповів, що добровільно виявив бажання проходити військову службу, тому зателефонував до дільничного поліцейського, і той завіз його до ТЦК. Далі обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним та отримав бойову повістку. За словами Володимира Водзінського, він очікував, що 15 квітня його забере на автомобілі один із працівників ТЦК, який їхав на роботу через село Семенів. Втім, того дня йому зателефонувала сестра й повідомила, що їхній матері в Хмельницькому провели операцію, тому він вирішив велосипедом поїхати у село Човгузів до будинку батька, щоб допомогти по господарству. Обвинувачений стверджував, що намагався зателефонувати до ТЦК, аби пояснити ситуацію, проте нібито не зміг додзвонитися.

У матеріалах справи йдеться, що «суд не приймає до уваги пояснення обвинуваченого про неможливість явки за повісткою у звʼязку з хворобою його матері, оскільки дана обставина не належить до поважних причин, тим більше, відсутні докази проведення матері обвинуваченого оперативного втручання 15 квітня 2024 року».

Суддя Андрій Самойлович визнав Володимира Водзінського винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – три роки та шість місяців позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.