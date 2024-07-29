Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Андрію В’язовому за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ, однак відмовився від бойової повістки та у вказаний день до пункту збору не прийшов. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, восени 2023 року військово-лікарська комісія визнала Андрія В’язового придатним до служби в ЗСУ, після чого його проінформували про необхідність з’явитися 4 листопада 2023 року у ТЦК та СП для подальшого відправлення у військову частину. Втім, обвинувачений відмовився від повістки і у вказаний день до пункту збору так і не з’явився.

У суді Андрій В’язовий свою вину визнав, але причини ухилення від мобілізації не назвав.

Суддя Олександр Піндрак визнав жителя Хмельниччини винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) й призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.