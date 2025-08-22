Собаку покинули в посадці

На Тернопільщині засудили 34-річного чоловіка, який жорстоко забив на смерть собаку своєї троюрідної сестри. Інцидент стався в квітні 2025 року. Суд визнав чоловіка винним за жорстоке поводження з тваринами. Водночас замість п’яти років за ґратами він отримав рік іспитового терміну.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що приблизно о 21:00 5 квітня 2025 року житель села Мшанець Денис Олійник прийшов до своєї родички на подвір’я, взяв собаку за повідок і вивів його в лісопосадку неподалік, йдеться у вироку Теребовлянського районного суду від 14 серпня.

Після цього обвинувачений кілька разів штрикнув палицею тварину та наніс кілька ударів. Собака отримав поранення у грудну клітку, відкриті ушкодження внутрішніх органів, масивну крововтрату. Від цих травм тварина померла.

У суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Суд визнав його винним у жорстокому поводженні з тваринами та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Однак потім звільнив обвинуваченого від основного покарання, призначивши іспитовий термін – один рік. На вирок суду можна подати апеляцію.