Обвинувачений завдав кількох ударів вістрями вил сибірській лайці на прізвисько «Буран»

Міжгірський районний суд визнав місцевого мешканця Сергія Бундзяка винним у жорстокому поводженні з тваринами. За побиття сусідського собаки двірнику Міжгірського професійного коледжу призначили рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 5 серпня, інцидент стався 26 травня близько 13:00. Обвинувачений зайшов на подвір’я свого сусіда і вістрями вил завдав кількох ударів сибірській лайці яка сиділа в будці. Ветеринари виявили у собаки колоті рани ніг та ребра.

Під час судового засідання Сергій Бундзяк визнав свою вину, а потерпілий заявив, що не має до обвинуваченого претензій. Суд також врахував позитивну характеристику закарпатця, надану Міжгірським селищним головою.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Готра визнав Сергія Бундзяка винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначив йому один рік позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.