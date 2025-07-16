До пошуків підозрюваного залучили фахівців кіберполіції

Поліція розпочала перевірку за фактом жорстокого поводження з тваринами в Ужгороді. Сталося це після появи відео, на яких невідомий у різний спосіб вбиває безпритульних котів.

Відео з’явилося в мережі 16 липня. Власник телеграм-каналу, на який підписані понад три сотні людей, оприлюднює записи розправи над котами, яких він б’є, підпалює та вішає.

«Поліцейські зареєстрували подію та розпочали перевірку за цим фактом. До справи залучили і фахівців кіберполіції. Тривають заходи для встановлення особи, причетної до злочину, та визначається правова кваліфікація», – зазначили у поліції Закарпатської області.

Нагадаємо, нещодавно оголосили підозру 23-річній мешканці Берегівського району, яка вбила собаку, повісивши її на дереві. Дівчині загрожує три роки позбавлення волі.