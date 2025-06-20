Інцидент стався у селі Пийтерфолво Берегівського району

Правоохоронці розслідують інцидент жорстокого поводження з твариною у селі Пийтерфолво Берегівського району. Місцевій дівчині загрожує позбавлення волі.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 19 червня, публікацію про те, що на Берегівщині познущалися над собакою, виявили під час моніторингу соціальних мереж. Внаслідок повішання тварина померла.

«Правоохоронці встановили, що до цього причетна 23-річна місцева жителька. Фігурантку розшукали. Наразі поліцейські проводять з нею слідчі дії», – зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.