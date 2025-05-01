Мешканець Хустського району побив собаку палицею до смерті

Поліція розшукала мешканця села Березово Хустського району, який до смерті забив палицею собаку. За жорстоке поводження з твариною у присутності неповнолітнього йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відео, на якому зафіксоване жорстоке вбивство собаки, 30 квітня оприлюднило «Закарпаття онлайн». За інформацією сайту, причиною розправи над твариною було те, що вона, начебто, вкрала яйця із сусідського подвір’я. Побиття сталося на очах у дітей.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан 1 травня, правоохоронці встановили особу нападника і відкрили провадження за ч.2. ст.299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами у присутності малолітнього чи неповнолітнього). Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.