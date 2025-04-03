За лупцювання коня та незаконну вирубку лісу чоловіку загрожує до 3 років ув'язнення

У середу, 2 квітня, туристи зняли на відео чоловіка, який лупцював коня палицею під час розчистки лісу на території гірськолижного курорту «Буковель». Поліція встановила особу нападника, його покарають.

Користувачка, яка виклала відео, стверджує, що інцидент стався біля Mountain Residence Hotel на Буковелі. З кадрів видно, що тварина намагається тягнути колоди, але не може зрушити їх з місця. Чоловік неодноразово б’є тварину палицею, у тому числі, по ногах.

Після інциденту з заявою до поліції Івано-Франківської області звернулися юристи зоозахисної організації UAnimals.

«За жорстоке поводження із тваринами за ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення винного можуть покарати штрафом від 3400 до 5100 грн», – йдеться в дописі зоозахисників в Іnstagram.

У четвер, 3 квітня, у поліції повідомили, що встановили особу нападника – ним виявився 35-річний мешканець Закарпаття. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) та ч.1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконний перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкції статтей передбачають до трьох років ув’язнення.