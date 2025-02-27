Коня помістили в реабілітаційний центр

Правоохоронці оголосили підозру жителю села Гать Берегівського району, який жорстоко поводився зі своїм конем. Тварину вилучили і помістили в реабілітаційний центр.

Відео, знятим у ромському таборі, 23 лютого поділився фотограф Андраш Зубор. На ньому видно, як чоловік б’є коня, а інші мешканці табору підбурюють його до цього.

До відповідальності можуть притягнути й інших мешканців, які підбурювали нападника до знущання над твариною

У четвер, 27 лютого, у поліції Закарпатської області повідомили, що розшукали 37-річного нападника і доставили у відділок.

«За участі ветеринара провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які фігурант наніс тварині. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За знущання над твариною підозрюваному загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією тварини», – зазначили правоохоронці і додали, що можуть притягнути до відповідальності й інших мешканців, які підбурювали нападника до знущання над твариною.

Коня вилучили і помістили в реабілітаційний центр. Там її назвали Мазлі.