В Кабміні уточнили повідомлення про вакцинацію жителів окупованого Донбасу

Кабінет міністрів України проводитиме вакцинацію від коронавірусу жителям тимчасово окупованих територій Донбасу виключно на підконтрольній Україні території. Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю «Суспільному».

«Ми можемо запропонувати людям вакцинування на підконтрольній території, але ж воно не робиться онлайн – люди повинні мати можливість вʼїхати. Якщо окупаційні режими продовжать блокування, люди просто не зможуть потрапити сюди», – розповів Резніков.

У першу чергу, щеплення мають отримати лікарі та люди похилого віку.

«Їх вирахувати не проблема, вони у реєстрах. Усі 272 тис. мають електронні посвідчення, електронний кабінет, тому комунікація з ними – не проблема», – додав міністр.

За його словами, влада планує обговорити питання вакцинації з міжнародними організаціями. Це питання також не обговорювали на переговорах в Тристоронньої контактній групі. За словами Резнікова, зараз там два нагальних питання – відкриття двох КПВВ та взаємне звільнення утримуваних осіб.

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві охорони здоровʼя, а згодом і президент України Володимир Зеленський повідомили про наміри вакцинувати від коронавірусу жителів тимчасово окупованих територій Донбасу в рамках плану національної вакцинації, але деталей не називали.

Зазначимо, що МОЗ планує розпочати вакцинацію українців від коронавірусу вже в лютому. За їхніми підрахунками, в Україні першочергової вакцинації потребують приблизно 21 млн громадян. Для цього необхідно 15,1 млрд грн, але в бюджеті 2021 року закладено лише 2,6 млрд грн.

МОЗ вже розробило план вакцинації населення і визначило 9 груп ризику, люди з яких будуть вакциновані в першу чергу і за рахунок держави.

Україна веде переговори про вакцину з компаніями Pfizer і Moderna. Також Україна просить США надати вакцину «в режимі тестування». Уряд вже готує другу заявку в COVAX для отримання вакцини (раніше домовилися про дози для 4 мільйонів українців).