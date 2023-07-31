Європейське житло у Львові доступне вже зараз

Кожен із нас прагне жити у найкращих умовах. Саме тому вимоги людей до комфорту постійно зростають, а отже – й забудовникам доводиться зводити нові житлові комплекси із врахуванням усіх сучасних тенденцій. У Європі давно звикли до того, що багатоквартирний будинок – це не просто квадратні метри, а місце, де можна зустріти нові корисні знайомства, відволіктись від світу у затишному дворі чи просто насолодитись спокоєм. Тепер цей тренд впроваджується і в Україні.

Так, будівельна компанія «Мій Дім» у своєму новому житловому комплексі «Tiffany» впевнено доводить, що сучасне європейське житло у Львові – це не далеке майбутнє, а реальність, яка доступна вже зараз.

Новий житловий комплекс «Tiffany» у Львові / «Мій Дім»

ЖК «Tiffany» збудовано в унікальному місці в Личаківському районі, поруч із мальовничим парком «Погулянка». Це справжня ботанічна пам’ятка природи. Площа парку – понад 100 гектарів. Тут доглянуті ліси, прогулянкові алеї та водойми. По-справжньому унікальним елементом, який кардинально відрізняє ЖК «Tiffany» від інших житлових комплексів, є його прибудинкова територія. Адже це не просто кілька доріжок і клумб, а дійсно новий рівень комфорту, що втілює неповторне дизайнерське оформлення, яке сміливо можна назвати мистецтвом паркового ландшафту. Зелені насадження, зручні алеї для прогулянок, естетично оформлені спортивні та дитячі майданчики – все це додає смаку жити натхненно і виділяє ЖК «Tiffany» як справжній райський куточок у серці Львова.

У ЖК «Tiffany» є все для комфортного життя та відпочинку / Фото «Мій Дім»

Ще унікальнішим цей комплекс робить його ком’юніті. Це не тільки місце для комфортного життя, а й статусний клуб успішних людей, де збираються власники бізнесу, талановиті ІТ-шники та інвестори. Мешканці ЖК не просто купують квадратні метри, вони входять в елітарне коло особистостей, які не з чуток знають, яким має бути якісне європейське житло. Це ідеальне місце, щоб розвивати свої зв’язки і бізнес-контакти з людьми, які мають схожі цінності та погляди на успіх. ЖК «Tiffany» – це спілкування із сусідами, яке стає джерелом натхнення та нових ідей, а також розширює можливості для професійного зростання.

Атмосферу затишку та безтурботності на практично одному гектарі прибудинкової території створюють красивий фонтан, оазис з власним ботанічним садом, якісні вуличні меблі, стильний екстер’єр та дизайнерські під’їзди. Кожна деталь подвір’я ЖК розроблена найкращими ландшафтними дизайнерами. Комплекс втілює унікальні традиції паркової архітектури із мальовничими куточками, де можна насолоджуватися природою, прогулюватися з родиною чи проводити час у задумливій тиші.

ЖК «Tiffany» вже збудований та зданий в експлуатацію / Фото «Мій Дім»

Особливою локацією ЖК «Tiffany» є внутрішній дворик, який став справжнім витвором мистецтва. Алея різноманітних рослин тут вражає своєю красою і різнобарв’ям. Кожен кущ, кожну квітку обирають і доглядають з любов’ю та турботою, щоб створити гармонійний і естетичний простір, де кожен мешканець зможе розслабитися після напруженого дня і зарядитися позитивною енергією.

ЖК «Tiffany» вже збудований та зданий в експлуатацію! Унікальне розташування, вражаюча територія, статусні сусіди і краса в кожній деталі – це і є гарантія вдалої інвестиції в нерухомість. Більше не потрібно обирати між комфортом, ексклюзивністю та успіхом – все це поєднано в одному місці. Квартири є унікальною пропозицією на ринку нерухомості Львова, яку просто неможливо пропустити. Для тих, хто шукає оселю нового рівня, де життя сповнене успіху, розкоші та гармонії, вибір очевидний.

ЖК «Tiffany» розташований в одному з найпрестижніших районів Львова – Личаківському, за адресою вулиця Пасічна, 84.