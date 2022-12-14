Школяра солонківської школи госпіталізували з сильним наркотичним отруєнням

У понеділок, 12 грудня, одного зі старшокласників школи у селі Солонка (передмістя Львова) госпіталізували з передозуванням наркотиків. 16-річному хлопцеві стало зле під час уроків, його у важкому стані забрала «швидка» з медпункту школи.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що виклик надійшов з медпункту школи села Солонка. 16-річного хлопця госпіталізували з підозрою на отруєння наркотичними речовинами.

Спершу його доправили в львівський ОХМАТДИТ, а згодом перевезли в реанімацію токсикологічного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру (ЗУСДМЦ).

У ЗУСДМЦ повідомили ZAXID.NET, що школяра госпіталізували в реанімацію у важкому стані – з втратою свідомості, запамороченням, загальною слабістю, розширенням зіниць. Після доби в реанімації, стан хлопця поліпшився і його перевели в педіатричне відділення. Зараз загрози його життю немає.

Лікарі не розголошують, якими саме наркотиками отруївся підліток. Попередньо з'ясували, що школярі під час уроків курили марихуану, у результаті одному з них стало зле і довелося викликати «швидку».

ZAXID.NET спробував отримати коментар з приводу інциденту в директора солонківської школи Володимира Кота, однак на телефонні дзвінки він не відповідав. Водночас, в поліції Львівщини розповіли, що станом на 14 грудня повідомлень про випадок з наркотичним отруєнням у школі Солонки не отримували.