22-річний поліцейський робив у Харкові «закладки» із мефедроном
Патрульний поліцейський «підробляв» на одному з Telegram-каналів, що торгував наркотиками
Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції затримав харківського правоохоронця, причетного до торгівлі наркотиками. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
22-річний патрульний «підробляв» на одному з Telegram-каналів, де клієнти могли замовити наркотики. Після отримання замовлення та оплати, поліцейський робив у місті «закладки» з мефедроном – важким психотропним наркотиком.
Кошти за збут отримував на електронний гаманець, після чого переказував на банківський рахунок своєї дівчини. Патрульного затримали після контрольної закупки.
Під час обшуків у його квартирі виявили марихуану, психотропні речовини, ваги для наркотиків, фасувальні сліп-пакети, банківські картки та мобільні телефони.
Затриманому патрульному загрожує позбавлення волі терміном від шести до десяти років із конфіскацією майна.