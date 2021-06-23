Патрульного затримали після контрольної закупки

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції затримав харківського правоохоронця, причетного до торгівлі наркотиками. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

22-річний патрульний «підробляв» на одному з Telegram-каналів, де клієнти могли замовити наркотики. Після отримання замовлення та оплати, поліцейський робив у місті «закладки» з мефедроном – важким психотропним наркотиком.

Кошти за збут отримував на електронний гаманець, після чого переказував на банківський рахунок своєї дівчини. Патрульного затримали після контрольної закупки.

Під час обшуків у його квартирі виявили марихуану, психотропні речовини, ваги для наркотиків, фасувальні сліп-пакети, банківські картки та мобільні телефони.

Затриманому патрульному загрожує позбавлення волі терміном від шести до десяти років із конфіскацією майна.