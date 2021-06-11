Після зіткнення з стовпом Dacia Sandero перекинулася на дах

У четвер, 10 червня, на вул. Шевченка 23-річний водій під дією наркотиків в’їхав в стовп, через це його авто перекинулося на дах, а пасажир отримав травми та потрапив у лікарню. ZAXID.NET відомо, що 23-річний водій мешкає у Львові, а родом він з Великих Мостів.

Аварія сталася близько 16:00 на вул. Шевченка неподалік повороту на вул. Величковського, повідомила прес-служба патрульної поліції. За кермом Dacia Sandero був 23-річний хлопець, він їхав в напрямку виїзду з міста.

Як вже встановила експертиза, перед тим як сісти за кермо водій вживав амфетамін. Тому хлопець не впорався з керуванням авто і на великій швидкості його Dacia Sandero в’їхала в стовп з вуличним освітленням та перекинулася на дах.

Внаслідок аварії постраждав пасажир авто, його забрали до лікарні. Деталі про травми потерпілого у поліції не повідомляють.