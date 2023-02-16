Сихівський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні 25-річного Івана Панаса, якого систематично зупиняють за кермом під дією наркотиків чи алкоголю. Цього разу суд арештував його на 15 днів та позбавив водійських прав на 10 років.

Як вказано у постанові суду, поліцейські зупинили Івана Панаса вранці 4 січня 2023 року на вул. Пасічній, 173 з ознаками наркотичного сп’яніння (почервоніння шкіри обличчя, завужені зіниці, що не реагують на світло). Він відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння в присутності двох свідків. На судове засідання він не прийшов.

25-річний Іван Панас є одним із рекордсменів з п’яного водіння у Львові. За останні роки Івана Панаса понад 20 разів зупиняли нетверезим або під дією наркотиків за кермом. Найчастіше чоловіка затримували на Сихові, де він мешкає. Івана Панаса затримували на автомобілі BMW та на мотоциклі Yamaha. Чоловік ігнорує судові рішення та продовжує сідати за кермо під дією наркотиків чи алкоголю.

Справу розглядала суддя Оксана Беспальок, яка визнала Івана Панаса винним у керування авто у нетверезому стані та арештувала на 15 днів з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 10 років.