Суд взяв під варту підозрюваного без права на заставу

У Львові під час розпивання алкоголю 39-річний чоловік убив свого 41-річного товариша, завдавши удару в голову.

Інцидент трапився ще 23 серпня о 12:45 на вул. Розточчя, яка є бічною вул. Щурата, однак поліція і прокуратура повідомили про це лише зараз. Згідно з повідомленням правоохоронців, 39-річний львів’янин розпивав алкогольні напої із 41-річним мешканцем Брюховичів. Потім між ними виник конфлікт, під час якого львів’янин вдарив свого товариша кулаком у голову. Той упав на тротуар і втратив свідомість.

Перехожі, які були свідками бійки, викликали поліцію та медиків. Лікарі екстреної допомоги прибули на виклик, але врятувати потерпілого не змогли – від отриманих травм він помер ще до їх приїзду від тяжкої травми голови з набряком мозку.

Прокуратура оголосила 39-річному львів’янину підозру заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права застави.

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