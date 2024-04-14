44-річний водій легковика злетів з моста в річку

У суботу, 13 квітня, на дорозі поблизу міста Пустомити на Львівщині водій Renault Megane злетів з моста в річку, де автомобіль перекинувся на дах.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, ДТП сталася у суботу близько 15:30 на дорозі між Пустомитами та селом Лісневичі. Попередньо відомо, що 44-річний мешканець одного з сіл району не впорався з керуванням та злетів з моста в річку.

Водій автомобіля повалив перила моста і впав у воду (фото Пустомити ON-LINE)

За даними поліції, у ДТП ніхто не постраждав. Водія притягнуть до адміністративної відповідальності.