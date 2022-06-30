Жінці дозволили вийти з СІЗО під заставу в 259 тис. грн, які вона сплатила

44-річну екс-директорку відділення банку в місті Вараш на Рівненщині підозрюють в привласненні 1,3 млн грн. Як вважає слідство, жінка присвоювала гроші померлих клієнтів банку. Спершу йшлося лише про вкрадені 260 тис. грн, втім, згодом слідство з'ясувало, що жінка обікрала як мінімум 15 померлих людей. Наприкінці червня її затримали на польсько-українському кордоні, наразі жінка вийшла з СІЗО під заставу в 259 тис. грн. Її чоловік, якого вважають співучасником злочину, досі перебуває у розшуку.

Зазначимо, про оголошення підозри жінці стало відомо ще на початку травня. Тоді йшлось лише про один епізод, коли жінка присвоїла чужі гроші. Зазначалось, що вона, очолюючи відділення банку в Вараші, зарахувала на картку депозитні та кредитні гроші померлого клієнта. Після цього гроші з картки зняв її чоловік. Таким чином вона вкрала близько 260 тис. грн.

Втім, як повідомила 30 червня прес-служба поліції Рівненщини, виявилось, що жінка неодноразово присвоювала гроші завдяки подібним схемам. Загалом вона перевипустила 15 карт померлих клієнтів банку та отримала доступ до їхніх рахунків.

«Отримувати готівку з карток зловмисниці допомагав її чоловік. Він, в період із травня по вересень 2021 року зняв 1,3 млн гривень. Подружжя було оголошено в міжнародний розшук. 16 червня фігурантку затримали працівники кіберполіції Рівненської області на польсько-українському кордоні. Її спільник наразі розшукується», – йдеться у повідомленні.

Жінці інкримінують порушення трьох статей ККУ: ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах), ч. 1, 2 ст. 200 (незаконні дії з платіжними картками), ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). За це їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Суд вже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 259 тис. грн. Відомо, що цю суму вона сплатила.