Пішохід загинув на місці ДТП

Ввечері 17 квітня у ДТП загинув 51-річний львів’янин. Його збив мікроавтобус Renault Master. Як повідомили у поліції Львівщини, аварія трапилася о 21:50 у селі Гряда Львівського району. «Водій автомобіля Renault Master, 53-річний житель району, здійснив наїзд на 51-річного львів’янина. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – повідомили у поліції. Слідчі встановлюють обставини аварії, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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