37-річного нападника затримала поліція

У четвер увечері, 15 червня, на території автовокзалу у Самборі побилися двоє знайомих між собою чоловіків. У результаті 54-річного постраждалого госпіталізували до реанімації.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 19:30 на території самбірського автовокзалу. Стався конфлікт між 37-річним та 54-річним мешканцями територіальної громади. У результаті молодший з чоловіків завдав удар кулаком в обличчя старшому. Постраждалий впав на бруківку та вдарився головою, отримавши важкі травми. Зараз він у реанімації. Поліцейські встановили, що обоє учасників конфлікту перебували у нетверезому стані.

Нападника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.