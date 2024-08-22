У селі Говори Хмельницького району 73-річна жінка загинула під час спалювання сміття та сухої трави. Її тіло знайшли місцеві жителі, які загасили пожежу. Про це повідомили 22 серпня у пресслужбі ДСНС.

За інформацією рятувальників, інцидент стався 21 серпня близько 12:00. До служби порятунку надійшов виклик, що під час пожежі на відкритій території загинула жінка 1951 року народження.

«Попередньо відомо, що жінка пішла на край городу спалювати суху траву. Далі, через проблеми з серцем, вона втратила свідомість і померла на місці події. Її тіло виявили сусіди, які самостійно загасили пожежу», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС області.

Тіло пенсіонерки скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування всіх обставин.