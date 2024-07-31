Горіла суха трава на ділянці площею 1000 кв м у Великих Мостах

У вівторок, 30 липня, у місті Великі Мости на Львівщині під час пожежі сухої трави загинув 61-річний чоловік. Його тіло найшли рятувальники під час гасіння вогню.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, увечері близько 21:30 горіла суха трава на території площею 1000 м2 у Великих Мостах.

Пожежу гасили близько години. Під час ліквідації займання рятувальники знайшли тіло 61-річного чоловіка. Причини та обставини його загибелі з’ясовують правоохоронці.